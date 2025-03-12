Устроивший взрыв в ЖК «Алые паруса» террорист купил документы на проживание в РФ

Мужчина, устроивший взрыв в столичном жилом комплексе «Алые паруса», по предварительной информации, незаконно приобрел разрешительные документы на проживание в России. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Предварительно, он приобрел разрешительные документы, благодаря которым и легализовал свое нахождение в России», — рассказал собеседник агентства.

Утром 3 февраля в ЖК «Алые паруса» на Авиационной улице сработало взрывное устройство, заложенное в лифтовом холле высотки. Его мощность составила около 300 граммов тротила.

В результате взрыва погиб основатель добровольческого батальона в ДНР Армен Саркисян, еще четверо человек попали в больницы в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, приготовлении к преступлению и покушению на преступление, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

По предварительной информации, взрыв мог устроить террорист-смертник.