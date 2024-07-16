Долг Ивлеевой перед налоговой перевалил за 20 миллионов

Известный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой почти 21 миллион рублей. Об этом сообщили «Известия» .

По информации издания, сумма налоговой задолженности Ивлеевой составляет 20 937 008,71 рубля. Источник газеты отметил, что блогер уже в течение трех месяцев игнорирует требования налоговой службы об оплате.

Ранее стало известно, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за неуплаты налогов на сумму порядка 11,4 миллиона рублей. Она является учредителем ООО «Коленки пчелы», которое также имеет задолженность по налогам — 1,115 миллиона по страховым взносам, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 398,2 тысячи рублей по НДС.

В конце мая в СМИ появилась информация, что Ивлеева должна ФНС 11 217 613 рублей. При этом телеведущая уже получала штрафы за неуплату налоговых отчислений.