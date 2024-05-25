Названа сумма долга Ивлеевой перед налоговой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 11 217 613 рублей. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ .

«За какой период блогеру начислили долг, не уточняется», — говорится в сообщении.

Банковский счет блогерши могут заблокировать в случае невыплаты долга, причем Ивлеева уже получила еще два штрафа за неуплату налоговых отчислений, уточнил Telegram-канал Shot.

В апреле стало известно, что бизнес телеведущей, зарегистрировавшей фирму «Капельница групп» для открытия бара, провалился. Вместо прибыли она получила иски за невыполнение обязательств по займу и невыплату арендной платы.

Ранее эксперт по пиару и личному бренду Юлия Антипова рассказала, почему Ивлеева почти два месяца не говорила о своей поездке в Донбасс. По ее словам, она могла выбирать между Россией и переездом за границу, но, видимо, решила остаться в стране, чтобы жить и развиваться как творческий человек именно дома.