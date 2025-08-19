Долг бывшей жены Баскова перед «Биотэк» превысил 71 млн рублей

Задолженность бывшей жены Николая Баскова Светланы Шпигель перед «Биотэком» увеличилась до 71 миллиона рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» , ознакомившись с судебными документами и материалами судебных приставов.

По данным агентства, в октябре прошлого года было начато исполнительное производство по взысканию задолженности Светланы Шпигель в размере 66,9 миллионов рублей.

Шпигель не выплатила средства вовремя, из-за чего накопился долг по исполнительскому сбору — 4,6 миллиона рублей. Однако, по данным судебных документов, с которыми ознакомилось РИА «Новости», у нее есть возможность погасить его. Сейчас долг Шпигель составляет примерно 71,6 миллиона рублей.

Суд постановил, что выплаты компании «Биотэк» Шпигель с апреля по ноябрь 2021 года, а также материальная помощь в марте и апреле того же года были незаконными. Общая сумма составила 67 миллионов рублей. Оказалось, что на момент этих выплат «Биотэк» «обладал признаками несостоятельности». Компания не могла выполнить многомиллионные обязательства перед банком «Санкт-Петербург». Поэтому суды трех инстанций обязали Шпигель вернуть эти средства компании.

Ранее Арбитражный суд Москвы инициировал начальную процедуру банкротства в отношении бывшей супруги Николая Баскова. Однако Шпигель просила не вводить процедуру. Однако Шпигель просила не начинать процедуру. Она указала, что во время обыска по уголовному делу, касающемуся ее отца Бориса Шпигеля и его соучастников, из ее квартиры изъяли ювелирные изделия и наручные часы. Женщина попросила снять арест с этих вещей, поскольку она не несет ответственности за действия подсудимых.

В 2024 году Бориса Шпигеля приговорили к 11 годам колонии за взятки. Однако из-за болезни его освободили.