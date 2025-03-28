Суд запустил процедуру банкротства экс-жены Баскова

Арбитражный суд Москвы инициировал начальную процедуру банкротства в отношении бывшей супруги Николая Баскова Светланы Шпигель. На этом этапе проведут реструктуризацию долгов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в суде.

Заявление в суд подал конкурсный управляющий обанкротившейся фармкорпорации «Биотэк», которая принадлежала отцу Светланы Шпигель. Суд признал его обоснованным.

В материалах не указана сумма задолженности бывшей жены артиста перед корпорацией, но известно, что суды трех инстанций ранее уже обязали ее вернуть компании около 67 миллионов рублей. Эта сумму сложилась из полученных ею выплат в 2021 году.

В том году Шпигель получила около 57 миллионов рублей дивидендов с апреля по ноябрь, а также 10 миллионов рублей в качестве материальной помощи с марта по апрель. При том, что на тот момент «Биотэк» уже имел признаки банкротства. В частности, крупные непогашенные долги перед банком «Санкт-Петербург».

Отца бывшей супруги певца Бориса Шпигеля в 2024 году приговорили к 11 годам колонии за взятки, но потом освободили из-за болезни. Супругу бизнесмена также отправили за решетку. Ей даль восемь с половиной лет, а также оштрафовали на сумму в 150 миллионов рублей.