Народный артист России, композитор Вячеслав Добрынин умер в больнице на 79-м году жизни. Ранее его госпитализировали с инсультом. Воспоминаниями о нем поделился с 360.ru певец Виктор Салтыков.

«Талантливый человек, очень энергичный. Замечательный композитор. Доктор Шлягер — по-другому не назовешь. <…> Человек, написавший море хитов, хорошей музыки», — заявил собеседник 360.ru.

Певец рассказал, что не дружил с композитором близко, но общался. В последний раз Салтыков и Добрынин виделись полтора или два года назад на общем выступлении в Сочи.

«Я видел, что он немножко уже в возрасте… Ну, все мы возрастные дядьки-то уже», — добавил музыкант.

Смерть Добрынина ранее подтвердил его близкий друг Лев Лещенко, назвавший композитора настоящим музыкантом и интеллигентным человеком с энциклопедическими знаниями.