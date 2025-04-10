Доктор Мясников признался, что каждый день пьет алкоголь и любит «Доширак»

Врач Александр Мясников признался, что каждый день на протяжении 50 лет пьет по малой дозе алкоголя. Самым любимым блюдом телеведущего оказалась лапша быстрого приготовления «Доширак», сообщил портал «Страсти».

По словам доктора, подобные потребности нужно удовлетворять и не отказываться полностью от вредной еды. Мясников раз в месяц позволяет себе пельмени, а «Доширак» ест раз в две-три недели. Он признался, что для него это самая вкусная еда.

При этом врач не видит ничего плохого в ежедневном употреблении небольшого количества алкоголя. Мясников отметил, что в свой 71 год может три раза жать от груди штангу весом 130 килограммов. Также у него нет тяги к сладкому.

Кроме того, доктор уточнил, что умеренное употребление спиртных напитков может положительно влиять на здоровье сердца.