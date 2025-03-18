Врач Мясников: алкоголь в минимальной дозе положительно влияет на уровень холестерина

Умеренное употребление спиртных напитков может положительно влиять на здоровье сердца. Такое мнение высказал известный телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей .

«Неважно какой это алкоголь. Главное, чтобы это было 20 граммов чистого спирта в дозе. Это не новость. Немало научных исследований это подтверждают, уже 40 лет как. А вот отсутствие регулярного потребления малых доз алкоголя официально входит в список факторов, способствующих развитию инфаркта», — сказал доктор.

По мнению Мясникова, алкоголь способен оказывать положительное влияние на уровень холестерина. В ходе исследования японские ученые выяснили, что умеренное потребление разных алкогольных напитков повышает уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижает уровень «плохого» (ЛПНП), а также помогает уменьшить содержание фибриногена — белка, который участвует в свёртывании крови. При этом у людей, которые перестали употреблять алкоголь в ходе эксперимента, был зафиксирован рост уровня вредного холестерина и снижение уровня полезного.

Доктор уточнил, что 20 граммов эквивалентно примерно 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя. Также он подчеркнул, что безалкогольные напитки способствуют налипанию холестерина на стенках сосудов и вызывают воспаления.