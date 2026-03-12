«Дофаминовая ловушка». Малышева объяснила бурный секс после скандалов

Телеведущая Елена Малышева посоветовала паре, бурно занимавшейся сексом после ссор, обратиться к психиатру. Речь об этом зашла в программе «Жить здорово!» на Первом канале.

Мужчина рассказал, что устал ссориться с женой, которая часто начинает конфликты и сильно кричит на него. При этом каждая ссора заканчивается бурным сексом.

Малышева отметила, что супруги попали в дофаминовую ловушку, поэтому им нужна консультация психиатра. Психическое состояние женщины необходимо оценить специалисту, чтобы определить — это норма или патология.

«Это дофаминовая ловушка, но удовольствие с каждым разом уменьшается. У этого человека вообще уже нет никакого удовольствия», — пояснила она.

Малышева добавила, что во время учебы в институте у них был курс психиатрии, где упоминались такие болезни, как пограничные психические расстройства.

Ранее Малышева призвала запретить постановку такого диагноза, как «панические атаки». Медики часто объясняют ими обмороки, хотя с каждым случаем необходимо разбираться индивидуально.