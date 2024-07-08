«Ей там лучше». Дочь Заворотнюк впервые вышла на связь на 40-й день после смерти актрисы

Дочь Заворотнюк впервые показала фото матери на 40-й день после ее смерти

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые вышла на связь с подписчиками по случаю панихиды на 40-й день со дня смерти актрисы. Она опубликовала редкое фото матери в Instagram*.

Наследница звезды «Моей прекрасной няни» написала в соцсетях, что мать очень сильно болела.

«Все эти пять лет были безумно тяжелыми. Особенно последние несколько лет. Ей там действительно лучше», — сказала она.

Анна также рассказала о том, как справляется с переживаниями, признавшись, что хочет вернуться к своей нормальной жизни.

Она поблагодарила всех подписчиков за поддержку в эти сложные дни и поделилась портретным снимком ее улыбающейся матери на мольберте. В нем актриса позировала с надетым на голову платком, опираясь щекой на руку. Видно, что болезнь заметно изменила ее внешность. Лицо стало одутловатым, а глаза немного припухшими.

За все пять лет, пока Анастасия боролась с онкологическим заболеванием, в Сети не появилось ни одного ее фото.

Ранее актриса Екатерина Дубакина, сыгравшая Машу Шаталину в ситкоме «Моя прекрасная няня», рассказала, что Заворотнюк никогда не показывала свою усталость во время работы, была доброй и трудолюбивой.

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