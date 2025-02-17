Дочь Заворотнюк устроила отцу сцену ревности из-за другой женщины

Фигурист Петр Чернышев исполнил со своей давней партнершей Наоми Ланг номер в память о жене Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака. В постановке участвовала шестилетняя дочь актрисы. После шоу девочка показала свою ревность к отцу перед журналистами, сообщил aif.ru.

Младшая дочь Заворотнюк дебютировала в номере отца. В начале своего выступления фигурист пронес ребенка на руках и посадил рядом с оркестром. А в конце номера вернулся за ней.

После шоу в разговоре с журналистами Чернышов отметил, что всегда помнит о Заворотнюк.

«Эту связь до сих пор чувствую. Нас с Настей свело фигурное катание. У нас есть замечательный пример — наша мамочка. Так что нам есть на кого равняться, мы об этом всегда помним»», — заявил он.

Когда Петр начал рассказывать о Наоми Ланг, которая помогла поставить номер в память о жене, его шестилетняя дочь начала сильно возмущаться. В порыве ревности она заявила отцу: «Нет, Наоми — не наша семья. Наша семья — это бабушка, ты и я».

Петр тут же стал успокаивать дочь словами о том, что «Наоми была в стороне, осталась в стороне, а мы с тобой — вместе».

Анастасия Заворотнюк умерла в возрасте 53 лет в мае 2024 года. С 2019 года актриса боролась с раком головного мозга. Чернышов после смерти супруги с головой ушел в работу и растит дочь один, в октябре ей исполнилось шесть лет.

Девочка давно просит отца разрешить ей тренироваться на катке, но тот не разрешает, отодвигая спортивную карьеру дочери. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка рассказала, что для ребенка у нее уже подготовлены коньки.