Дочь Заворотнюк призналась, что будет смотреть ремейк «Моей прекрасной няни»

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на новость о создании ремейка сериала «Моя прекрасная няня». Об этом она написала на своей странице в Instagram*.

Сериал прославил Анастасию Заворотнюк. В новой версии под названием «Няня Оксана» главную роль отдали комику и ведущей Олесе Иванченко. Пользователи Сети попросили Анну прокомментировать проект.

«Это классно! Я посмотрю с удовольствием», — написала она.

В начале апреле дочь Заворотнюк родила сына накануне дня рождения матери. На опубликованных кадрах видно, что девушка сидит рядом с кроваткой новорожденного, а вся комната украшена воздушными шарами в голубых оттенках.

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