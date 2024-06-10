Дочь Заворотнюк получила от матери сигнал с того света

Дочь Заворотнюк заявила, что нашла фото матери после сигнала от нее с того света

Анна Заворотнюк поделилась с подписчиками загадочной историей, которая произошла с ней после смерти матери. Она написала в соцсетях, что долго не могла найти архивные фото актрисы, но тут ее посетила мысль, где посмотреть, сообщил Пятый канал .

«Вдруг вчера в голову будто кто-то вложил посмотреть в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там. Спасибо, что помогла», — написала Анна.

По ее словам, архивные фотографии она искала несколько дней и уже была готова расплакаться от огорчения, ведь снимки были в единственном экземпляре, без копий. И тут произошло, по ее мнению, нечто необъяснимое, мистическое, как будто она получила сигнал с того света от матери.

До этого дочь «прекрасной няни» показала подписчикам в соцсетях редкие фотографии матери из семейного архива. На них актриса была запечатлена красивой, молодой и здоровой в кругу детей и родных.

Несколько дней назад семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила всех людей, которые поддерживали актрисы во время болезни.