«Девятый день без Насти». Семья Заворотнюк выступила с обращением

Сегодня исполнилось девять дней с момент ухода из жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. На странице актрисы в соцсетях опубликовали пост благодарности от имени ее семьи всем людям, которые ее поддерживали во время болезни, молились, привозили лекарства, сообщило издание StarHit .

«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил», — написали родственники актрисы.

По их словам, они тоже верили в чудо, но были удивлены, когда им стали поступать предложения помощи от людей из разных уголков мира.

Девушка из Папуа-Новой Гвинеи, например, везла в Москву какой-то фрукт, способный поднять иммунитет при онкологическом заболевании. Знакомые и нет люди привозили необходимые для лечения лекарства. Воспитанники детских домов присылали свои письма, стихи и рисунки, чтобы ее поддержать. В монастырях во многих странах мира проводили службы, где молились о здравии Заворотнюк.

Родственники актрисы также поблагодарили Покровский монастырь, духовно поддержавший вдовца Петра Чернышова и его дочь.

Ранее стало известно, что «прекрасная няня» узнала о своем диагнозе в 2019 году, когда поехала в Ереван, чтобы представить вместе с телеведущей Анфисой Чеховой ювелирный магазин.