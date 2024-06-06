«Девятый день без Насти». Семья Заворотнюк выступила с обращением
Семья Заворотнюк в соцсетях поблагодарила поклонников актрисы за поддержку
Сегодня исполнилось девять дней с момент ухода из жизни звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. На странице актрисы в соцсетях опубликовали пост благодарности от имени ее семьи всем людям, которые ее поддерживали во время болезни, молились, привозили лекарства, сообщило издание StarHit.
«Сегодня девятый день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил», — написали родственники актрисы.
По их словам, они тоже верили в чудо, но были удивлены, когда им стали поступать предложения помощи от людей из разных уголков мира.
Девушка из Папуа-Новой Гвинеи, например, везла в Москву какой-то фрукт, способный поднять иммунитет при онкологическом заболевании. Знакомые и нет люди привозили необходимые для лечения лекарства. Воспитанники детских домов присылали свои письма, стихи и рисунки, чтобы ее поддержать. В монастырях во многих странах мира проводили службы, где молились о здравии Заворотнюк.
Родственники актрисы также поблагодарили Покровский монастырь, духовно поддержавший вдовца Петра Чернышова и его дочь.
Ранее стало известно, что «прекрасная няня» узнала о своем диагнозе в 2019 году, когда поехала в Ереван, чтобы представить вместе с телеведущей Анфисой Чеховой ювелирный магазин.