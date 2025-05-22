Фигуриста Авербуха оштрафовали 1175 раз за нарушение ПДД с 2021 года

Призер Олимпийских игр, фигурист и хореограф Илья Авербух получил 1175 административных взысканий за нарушение ПДД в течение последних четырех лет. Об этом сообщил « Постньюс ».

Суммарный размер штрафов, назначенных с июня 2021 года, составил 1,23 миллиона рублей. Абсолютным лидером по числу штрафов среди автомобилей фигуриста стал внедорожник Range Rover 2020 года выпуска, на котором зафиксировано целых 754 правонарушения.

Преимущественно Авербуха наказывали за превышение скоростного режима (651 раз), игнорирование дорожных знаков и разметки (231 раз), некорректную парковку (106 раз), езду без ремня безопасности (67 раз). Семь раз автомобиль фигуриста попадал в поле зрения камер, фиксирующих проезд на запрещающий сигнал светофора.