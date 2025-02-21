Дочь Успенской попробовала продать «Какую-то женщину», но пока покупателя не нашлось

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина выставила на торги собственную картину «Какая-то женщина» в стиле абстракционизма и установила начальную цену в 100 тысяч рублей. Об этом она написала в блоге.

На полотне изображена женщина с черными волосами. Пока покупателей на работу не нашлось, а пользователи посоветовали художнице переключиться на портреты состоятельных друзей матери, которые могли бы их покупать.

Осенью Плаксина перестала выходить на связь с матерью и пропала, оставив телефон дома. Спустя несколько дней ее нашли в Израиле.

После этого, по информации источников Telegram-канала Mash, Успенская решила избежать повторного побега дочери и стала включать в концертный райдер расходы на нее, требуя от организаторов обеспечить ей проживание и билеты на концерт.