Дочь Тереховой рассказала о болезни матери

Дочь Тереховой подтвердила, что мать находится под наблюдением врачей

Актриса Маргарита Терехова, страдающая от болезни Альцгеймера, находится под наблюдением врачей. Об этом РИА «Новости» сообщила ее дочь Анна.

По словам женщины, состояние здоровья матери «соответствует болезни». Анна Терехова выразила благодарность всем, кто поддерживает ее семью, и призналась, что многие поклонники передают актрисе письма с пожеланиями здоровья, поздравлениями и прекрасными словами.

«Я все читаю маме, всегда обнимаю, когда просят обнять», — отметила она.

Маргарите Тереховой 83 года, она играла в фильмах «Зеркало», «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Только для сумасшедших».

Ранее о своей болезни сообщил актер Марат Башаров. Он рассказал, что ему диагностировали неподдающийся лечению недуг — расширение верхней части сердечной аорты.

Артист провел ультразвуковое обследование после аварии. Башаров ехал с женой на автомобиле и потерял сознание прямо за рулем.