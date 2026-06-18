Дочь Татьяны Плетневой не сдержала слез на похоронах актрисы в Москве

В Москве простились с актрисой Татьяной Плетневой, скончавшейся от рака печени. Траурная церемония прошла в ритуальном зале морга ГКБ № 36, сообщил журнал Voice .

У гроба стояла единственная дочь актрисы — 28-летняя Алена. Девушка не могла сдержать слез.

Проститься с Плетневой приехали актеры Владислав Дунаев и Евгений Кисляк, а также участник «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. Андрей Малахов прислал венок. Гроб вынесли под аплодисменты.

Из-за болезни актрисы семья оказалась в трудном положении, но родным удалось собрать 200 тысяч рублей на похороны.

Соседка по палате рассказала, что Плетнева сильно похудела, но не сдавалась и верила в выздоровление. Главной опорой для нее была дочь, которая приходила каждый день.

Актриса снялась более чем в 180 проектах, включая «Кухню», «Интернов» и «Склифосовский». Похоронят ее на Ново-Богородском кладбище.

Плетнева ушла из жизни 14 июня на 49-м году жизни.