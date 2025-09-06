Дочь правителя Дубая показала помолвочное кольцо за 1,1 миллиона долларов

Рэпер French Montana обручился с дочерью правителя Дубая, шейхой Махрой бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Об этом сообщило The People .

Пара объявила о помолвке в Instagram* 29 августа, опубликовав фото с помолвочным кольцом. Украшение весом 11,5 карата оценивается в 1,1 миллиона долларов.

Предложение Montana сделал во время Парижской недели моды в июне. По данным его команды, семьи пары уже готовят свадьбу, но дата пока не определена.

У Montana есть 16-летний сын, у шейхи Махры — дочь от предыдущего брака.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.