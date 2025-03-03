Дочь Полины Гагариной жестко раскритиковала пение матери

Полина Гагарина: дочь на меня обиделась и заявила, что я кричу вместо пения

Певица Полина Гагарина призналась, что несколько лет назад дочь назвала ее пение криком. Об этом она рассказала в шоу «Громкий вопрос», интервью с артисткой опубликовали в Telegram-канале проекта.

«Ты же не поешь, ты орешь», — заявила наследница артистки.

Гагарина объяснила, что это произошла во время гастролей несколько лет назад. Она не уделяла дочери много внимания, поэтому девочка обиделась.

Она добавила, что профессия певицы влияет на общение с детьми. Дочери хочется проводить время с матерью каждый день, но так не всегда получается из-за гастролей.

При этом Гагарина отметила, что ситуация с критикой наследницы ее очень насмешила.

Ранее Гагарина на съемках 13 сезона шоу «Голос» поссорилась с оперной дивой Хиблой Герзмавой из-за 17-летней участницы Эмилии Курье. Исполнительница со скандалом покинула студию, удивив остальных наставников проекта. Курье же выбрала продюсера Антона Беляева.