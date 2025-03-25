Дочь Клаудии Шиффер опубликовала пикантные фото в соцсетях

Старшая дочь немецкой топ-модели Клаудии Шиффер и британского кинорежиссера Мэттью Вона — 20-летняя Клементина де Вер Драммонд — опубликовала откровенное фото. Снимок она разместила в социальных сетях.
Девушка отдыхает с друзьями на море и сфотографировалась в черном открытом купальнике, желтой бейсболке и светлых шортах.
Мнения подписчиков разделились: одни отметили красоту девушки, другие — что большой бюст придает ей возраст.
Прошлым летом в откровенном образе перед подписчиками предстала 51-летняя супермодель Хайди Клум. Она сфотографировалась в леопардовом бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и обвитыми вокруг тела завязками, и дополнила образ различной бижутерией.
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