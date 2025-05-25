Дочь Йоко Оно рассказала о похищении собственным отцом в детстве

Киоко Оно Кокс в восемь лет похитил родной отец. Он силой увез девочку в Испанию и заставил вступить в секту. В 61 год дочь известной художницы раскрыла страшную тайну детства в интервью Daily Mail .

«Я так много раз говорила отцу: „Я очень хочу восстановить связь с мамой“», — поделилась Киоко.

Мать и приемный отец пытались вернуть девочку домой, но даже судебные разбирательства не помогли.

Позже девушку заставили сказать, что она хочет остаться с отцом. Лишь спустя два десятилетия, когда Киоко стала учительницей и завела семью, ей удалось впервые созвониться с матерью.

Сейчас дочь Йоко Оно живет в Колорадо и воспитывает двух детей. Ее историю уже рассказывали в биографиях и документальных фильмах о ее знаменитых матери и отчиме. Сама Киоко поделилась ей впервые.

Ранее стало известно, что американский кинорежиссер Стивен Содерберг начал работу над новым документальным фильмом, посвященным последнему интервью Джона Леннона.