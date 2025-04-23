Deadline: Содерберг снимет документалку о последнем интервью Леннона

Американский кинорежиссер Стивен Содерберг начал работу над документальным фильмом, посвященным последнему интервью британского рок-певца из группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Deadline .

Картина пока не имеет названия, однако известно, что лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля планирует завершить съемки до конца 2025 года.

Последнее интервью легендарного музыканта состоялось 8 декабря 1980 года. Тогда Леннон вместе с супругой Йоко Оно ответил на вопросы RKO Radio в честь выхода альбома Double Fantasy.