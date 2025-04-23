Deadline: Содерберг снимет документалку о последнем интервью Леннона

Американский кинорежиссер Стивен Содерберг начал работу над документальным фильмом, посвященным последнему интервью британского рок-певца из группы The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Deadline.
Картина пока не имеет названия, однако известно, что лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля планирует завершить съемки до конца 2025 года.
Последнее интервью легендарного музыканта состоялось 8 декабря 1980 года. Тогда Леннон вместе с супругой Йоко Оно ответил на вопросы RKO Radio в честь выхода альбома Double Fantasy.
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