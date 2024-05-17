Дочь Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 13:36 Дочь Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее Актриса Янковская выйдет замуж за актера Королева, который старше ее на 10 лет РИА «Новости»

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Актриса Елизавета Янковская, дочка режиссера Филиппа Янковского, начала подготовку к замужеству. О предстоящей свадьбе артистки сообщил Telegram-канал «Героиня Татлера».

По данным автора публикации, Янковская обручится с актером и музыкантом Вадимом Королевым. Влюбленные участвовали вместе в съемках фильма «Фрау».

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В конце 2023 года пара переехала за границу. Сейчас молодые люди находятся во Франции, там они хотят обустроить быт.

При этом семья актрисы комментариев о предстоящей свадьбе пока не дает.

Ранее дочка актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что вышла замуж. По ее словам, свадьба состоялась еще в 2022 году, а отношения с избранником длятся уже восемь лет.