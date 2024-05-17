Дочь Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее | 360°

17 мая 2024, 13:36
Дочь Янковского собралась замуж за актера на 10 лет старше ее
Актриса Янковская выйдет замуж за актера Королева, который старше ее на 10 лет
Актриса Елизавета Янковская, дочка режиссера Филиппа Янковского, начала подготовку к замужеству. О предстоящей свадьбе артистки сообщил Telegram-канал «Героиня Татлера».
По данным автора публикации, Янковская обручится с актером и музыкантом Вадимом Королевым. Влюбленные участвовали вместе в съемках фильма «Фрау».
Реклама
В конце 2023 года пара переехала за границу. Сейчас молодые люди находятся во Франции, там они хотят обустроить быт.
При этом семья актрисы комментариев о предстоящей свадьбе пока не дает.
Ранее дочка актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, что вышла замуж. По ее словам, свадьба состоялась еще в 2022 году, а отношения с избранником длятся уже восемь лет.
Семья
Свадьбы
Актеры
Реклама
Реклама