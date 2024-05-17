Дочь Заворотнюк тайно вышла замуж | 360°

Знаменитости 17 мая 2024, 12:55 Дочь Заворотнюк тайно вышла замуж Дочь актрисы Заворотнюк Анна сообщила о тайном замужестве в 2022 году Freepik

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна два года назад тайно обручилась. В Instagram* она рассказала подписчикам, что вышла замуж в 2022 году.

«Мы вместе уже восемь лет, а расписались в 2022 году», — уточнила девушка, отвечая на вопрос одной из пользовательниц Сети.

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По словам Заворотнюк, она встретила избранника, когда училась в Нью-Йорке, но предпочитала не афишировать свои отношения и не называть его имя.

В 2021 году бизнесмен предложил фотомодели стать его супругой. Она говорила о предложении подписчикам, но не объявляла об официальной регистрации отношений.

Дочь актрисы также рассказывала поклонникам, что внешне муж очень напоминает ей актера Райана Гослинга, которого она считает идеалом мужской красоты.

Недавно дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза собралась выйти замуж за американского продюсера Джона Сэмюэля. О предстоящем браке сообщил ее дедушка Николай Агутин.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.