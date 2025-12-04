Дочь и внучку Долиной привлекли к спору о квартире

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелину и ее 14-летнюю внучку привлекли к судебному спору вокруг квартиры артистки. Такие данные появились в картотеке Верховного суда.

«Привлечь в качестве заинтересованных лиц Долину Ангелину Анатольевну, действующую в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери», — указали в решении суда.

В материалах дела отметили, что Ангелина Долина будет представлять в процессе интересы своей несовершеннолетней дочери.

Покупательница жилья певицы Полина Лурье обратилась в Верховный суд с жалобой на решение по сделке. Рассмотрение спора назначили на 16 декабря.

Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру после признания сделки недействительной. Мосгорсуд и Второй кассационный суд приняли решение оставить вердикт в силе.

После этого россияне разозлились на певицу в соцсетях. Также жители городов по всей стране начали активно возвращать билеты на концерты Долиной.