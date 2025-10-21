Дочь Глюкозы закрутила роман с мужчиной на 10 лет старше

Дочь певицы Натальи Чистяковой-Ионовой Лидия (Ray) состоит в отношениях с 28-летним Иваном Мурашовым. Мужчина старше своей возлюбленной на 10 лет, сообщило издание Super.ru.

Пару заметили на вечеринке певца Вани Дмитриенко 19 октября, когда они стояли возле служебного входа. Дочь Глюкозы и ее избранник обнимались и целовались. Потом они вместе уехали на автомобиле.

Журналисты выяснили, что Мурашов является индивидуальным предпринимателем из Пермского края. Он ведет закрытый образ жизни, в социальных сетях его аккаунта нет. Очевидно, что дочь Ионовой скрывает свои отношения от публики и не раскрывает его личность.

Ранее певица Глюкоза опровергла слухи о беременности своей дочери. По словам исполнительницы, у Лидии нет молодого человека. Также знаменитость отметила, что пока не готова стать бабушкой.