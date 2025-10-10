Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла новости об экстренной госпитализации актрисы

Госпитализация Лидии Федосеевой-Шукшиной была плановой, а не экстренной. Об этом 360.ru сообщила дочь актрисы Ольга Шукшина.

По ее словам, появившиеся в СМИ сообщения об ухудшении состояния знаменитости не соответствуют действительности. Со здоровьем у 87-летней Лидии Николаевны все стабильно настолько, насколько позволяет возраст.

«Ничего из того, что написали, нет. Проходит плановый чекап. Направление на тщательное обследование дали после ежегодной диспансеризации. Мама с удовольствием на это пошла. У нее отдельная платная палата», — сказала Ольга.

Об экстренной госпитализации Федосеевой-Шукшиной утром 10 октября сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, артистка жаловалась на острые боли в сердце.

Ранее стало известно, что знаменитость задумалась о собственных похоронах. Она отдала деньги дочери на организацию будущей траурной церемонии.