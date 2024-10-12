Дочь Элвиса Пресли два месяца хранила труп сына в гостевой спальне

Дочь короля рок-н-ролла Элвиса Пресли Лиза Мари не смогла попрощаться и похоронить своего покойного сына Бенджамина в течение двух месяцев. Все это время тело находилось в гостевой спальне ее дома. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Молодой человек покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет. Он занимался музыкой, как и его дед, но парня сгубили проблемы с наркотиками и алкоголем. Лиза Мария рассказала в своих мемуарах, что два месяца держала тело сына в отдельной спальне.

«В моем доме есть отдельная спальня, и я держала Бен-Бена там два месяца. В штате Калифорния нет закона, по которому кого-то нужно хоронить немедленно», — написала она.

Тело хранилось при температуре -55 градусов. Его поместили на сухой лед, чтобы сохранить.

В конце лета Минюст США объявил об аресте женщины, которая пыталась обманом завладеть домом Элвиса Пресли, сообщили «Известия».

Ранее певец Лев Лещенко рассказал, что проходил службу в Германии одновременно с Элвисом Пресли. Он также добавил, что служил не как обычные солдаты, так как его приняли в ансамбль песни и пляски, с которым они много гастролировал по ГДР.