Дочь Даны Борисовой высказалась о моде на психиатрические диагнозы

Дочь Даны Борисовой: ничего модного или крутого в психических болезнях нет

У дочери известной телеведущей Даны Борисовой Полины Аксеновой диагностировали биполярное расстройство. Она рассказала о разнице между настоящим заболеванием и модным трендом на психические диагнозы в интервью 360.ru .

В школе девочка пыталась покончить с собой, но одумалась и позвонила учительнице. После этого Полина провела некоторое время в психиатрической клинике. Сейчас она посещает психотерапевта.

На вопрос об отношении к тренду ставить себе психические диагнозы, например СДВГ или биполярное расстройство, Аксенова подчеркнула, что ничего модного или крутого в таких заболеваниях нет.

«Я понимаю, когда это говорят в другом смысле. „У меня сегодня биполярочка“ — когда человек имеет в виду просто переменчивое настроение», — пояснила она.

Всерьез говорить об этом без заключения врачей, добавила дочь Даны Борисовой, не стоит.

Ранее Аксенова рассказала, что выработала иммунитет на негатив в интернете.