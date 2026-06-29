Дочь Даны Борисовой рассказала об иммунитете на негатив в Сети

Дочь известной телеведущей Даны Борисовой Полина Аксенова с детства привыкла быть ребенком звездной матери. В этом она призналась в интервью 360.ru.

На вопрос о том, в каком возрасте пришло понимание, что детство пройдет под прицелом видеокамер, Полина пояснила: все произошло само собой.

«Не было какого-то момента, что вот щелчок, и я осознаю, что буду популярной, буду всегда под прицелом камер, обсуждения», — поделилась девушка, добавив, что даже не представляет другой жизни.

Собеседница 360.ru заверила, что привыкла к повышенному вниманию посторонних людей и оно не напрягает. Папарацци, которые гонялись за матерью, Полина всегда воспринимала как норму жизни.

Дочь телеведущей подчеркнула, что имеет иммунитет к негативу в интернете и не обращает на него внимания.

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