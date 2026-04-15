Сегодня 13:18 Слишком даже для артиста. Что натворил Алексей Чумаков и за что его хейтят в Сети?

Певец Алексей Чумаков снова оказался в центре скандала — на этот раз из-за слишком откровенного танца со зрительницей. Артист уже много лет состоит в браке с Юлией Ковальчук, которая смиренно терпит все его выходки, но даже ее выдержке может прийти конец. Станет ли новая ссора причиной развода звездной четы, разбирался 360.ru.

За что хейтят Алексея Чумакова Волна критики обрушилась на Чумакова после публикации видеозаписи, где основатель школы танцев Юлия Подпятникова танцевала с певцом. В кадре артист часто обнимал фанатку, прижимал к себе и даже целовал руки. Ролик оказался настолько откровенным и вызывающим, что сразу вызвал шквал комментариев. «Просто представьте, что это ваш муж на видео», — написала одна из пользовательниц Сети. Недовольные пользователи сочли поведение Чумакова неподобающим. Многие отметили, что после такой выходки жена артиста имеет полное право подать на развод. «Я понимаю, что он артист, ну это уже слишком!» — заявил один из комментаторов. За жаркое видео пришлось объясняться самой Подпятниковой. Она дипломатично отметила, что не видит в ролике ничего плохого, и даже решила поучить критиков жизни.

«Танцы — это спорт и искусство. Посмотрите на любую тренировку или выступление — это работа. Никто ничьи границы не нарушает. Алексей, спасибо за профессионализм», — подчеркнула она. Танцовщица также посоветовала комментаторам поучиться «отличать танец от того, что мерещится».

Меньше грязи, больше танцев! Для тех, кто не понял — я у подруги на свадьбе потанцевала. Юлия Подпятникова

Жена Чумакова воздержалась от критики в адрес девушки и сделала вид, что ничего не произошло. Она продолжает рассказывать, что чувствует себя счастливой в браке, и нахваливает супруга. Например, в марте Ковальчук написала ему трогательный пост. «Самый прекрасный муж и папуля, с днем рождения. Ты делаешь этот мир красочнее и теплее. Ты ласкаешь сердца миллионов своей музыкой и заставляешь верить в то, что любовь всегда побеждает. Ты невероятно сильный и ранимый одновременно», — подчеркнула она. В беседе с НСН Ковальчук подтвердила, что не видит проблемы в том, что ее муж танцует с другими женщинами и целует им руки. «Вам донесли какую-то неправдивую информацию. Горячие танцы присутствуют на всех концертах Алексея. Мне нравится, что на концертах есть девушки в первых рядах. Хорошо, если артист может себе позволить сократить дистанцию с поклонниками. Вы просто не были на предыдущих и будущих выступлениях. Это абсолютно нормальная часть концерта. Он очень сексуально танцует», — сказала Юлия.

Почему Чумакова называли абьюзером? Чумаков не впервые оказывается в центре скандала. Одно время за ним вообще закрепилась слава абьюзера, который совершенно не считается с желаниями супруги. Реагировал на подобное артист с долей иронии и списывал такие слухи на зависть и отсутствие чувства юмора.

Благодаря завистникам я наконец прочитал, что такое абьюз. Оказывается, это психологическое, физическое, сексуальное и экономическое насилие над близким человеком.

Тогда Чумаков отшутился, напомнив, что вечно переживает за семью, устает и работает для того, чтобы близкие ни в чем не нуждались. «Сексуально должен осуществлять супружеский долг, а моя банковская карта и пин-код у жены. Пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе! Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло, особенно когда приходит к нам старшая доча! Юлия, если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло обидно. Наверное, подам в суд», — говорил певец. В феврале 2026 года Чумаков уже попадал в неловкое положение из-за танца с Элиной Чагой. Многие тогда посчитали, что он слишком близко притягивает к себе исполнительницу.

Что известно об отношениях Чумакова и Ковальчук Внешне семья Чумакова может показаться идеальной: красавица жена, двое детей, 12 лет брака за спиной и полное взаимопонимание супругов. Красивую картинку слегка подпортил сам певец, когда в 2025 году рассказал, что при знакомстве обратил внимание лишь на внешность будущей супруги и не планировал выстраивать с ней долгие отношения. Фанатов не на шутку возмутило интервью, в котором артист открыто оправдывал измены и скабрезно шутил над супругой. «Хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. У меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул. Вдул бы. Вдул с последствиями, но тогда я не планировал», — поделился Чумаков в беседе со Светланой Бондарчук.

Артисты стали парой в 2009 году. Долгое время разговоров о помолвке со стороны певца не было. Лишь в 2013-м влюбленные расписались, когда Чумаков «дозрел» до этого решения.

Юля слишком умна. Она никогда не задавала вопросов о том, когда же… Хотя иногда по настроению я видел, что она ждет такого разговора. Вообще, это унизительно для женщины — говорить: «Слушай, сделай мне предложение».

Несмотря на свадьбу, артист зачастую показывал свое пренебрежение к штампу в паспорте и странно шутил на этот счет. «Девушка сказала: „Ты женат?“ Я ответил: „Это ничего не значит“, но это был юмор. Странно, что никто этого не понял», — сокрушался он. Фанатов удивляло и отношение звезды к супружеским изменам. Чумаков во время философских размышлений приходил к выводу, что «чем больше контроль, тем больше секса на стороне».

Изменяют все и всегда, кто-то физически, кто-то ментально. Для меня катастрофа, если женщина интересна только своему мужчине, в этот момент можно просто закопать ее. Женщина должна возбуждать других людей.

Интервью разочаровало многих поклонниц. Часть из них не верили, что артист может так пошло говорить о матери двоих детей, и советовали кумиру в следующий раз не затрагивать скользкие темы. «Какой позор. Я думала он нормальный мужчина, а нет, несчастный мальчик»», — писали в Сети.

Многие фанаты до сих пор называют отношения Ковальчук и Чумакова абьюзивными. На эту мысль подталкивают не только спорные высказывания артиста, но и пассивное поведение его супруги. Она не раз говорила, что предпочитает идти на уступки в сложных вопросах.

«Даже в спорах, когда я понимаю, что накал страстей фантастический, всегда на чашу весов ставлю свое внутреннее состояние. Мне в данной ситуации гораздо проще отойти назад или попросить прощения, даже если не считаю, что не права», — подчеркивала звезда. Но, несмотря на пересуды и домыслы, супруги не скупятся на нежные слова в адрес друг друга, а появление в их жизни дочек называют настоящим волшебством.