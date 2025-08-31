Сегодня 09:47 Полине уже 18, можно все. Брошенного Диброва заметили на Патриках с дочкой Даны Борисовой Диброва заметили в компании дочки Даны Борисовой 0 0 0 Общество

Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после громкого расставания с женой Полиной. И выход этот стал поводом для сплетен: телеведущий появился на дне рождения дочери Даны Борисовой. Полина с размахом праздновала 18-летие.

Объятия в ресторане Отмечать день рождения наследница артистки решила в ресторане на Патриарших прудах. Причем среди гостей почему-то не было звездной матери, зато были ее старые знакомые. В их числе — Дмитрий Дибров. Ведущий подошел к Полине с вопросом, где, собственно, Дана Борисова. Та в ответ напомнила, что Дибров знал ее, когда она была еще в животе у матери.

«Я тебя не видел, но чувствовал», — пошутил в ответ ведущий.

Фото: РИА «Новости»

При этом он очень удивился, узнав, что Полине, оказывается, стукнуло 18 лет. «Теперь уже все можно!» — развел руками Дибров. На роликах, которые теперь форсят в интернете, Дибров просто приобнял Полину в супероблегающем платье, но в соцсетях их уже вовсю шипперят. Масла в огонь подлила и фраза про «можно все». А конспирологам особенно нравится тот факт, что уже бывшую жену ведущего и дочь Борисовой зовут одинаково.

Развод Диброва с его женой Полиной стал одной из самых обсуждаемых тем этим летом. Супруга ведущего ушла от него к другу семьи, успешному бизнесмену Роману Товстику. Тот тоже был женат и растил шестерых детей.

Фото: Соцсети Полины Дибровой

Сколько операций сделала дочка Даны Борисовой К совершеннолетию Полина готовилась очень серьезно: сделала подтяжку груди и липоскульптурирование (врачи убрали лишний жир с талии и закачали его в ягодицы).

«Меня не устраивала моя фигура, была висящая грудь. Решила ее исправить, а поскольку была под наркозом, заодно сделала и ягодицы, и талию. Мама относится к этому замечательно: поддерживает и стала главной фанаткой моей новой фигуры», — призналась Полина в комментарии журналистке Алене Блин.

Фото: РИА «Новости»

И это была не первая операция — до этого Борисова позволила ей сделать ринопластику: дочь была недовольна формой своего носа. На днях Дана рассказывала, как ухаживала за ней после очередного «улучшайзинга». «Я оказалась Полинкиным рабом. <…> Девочка моя восстанавливается после операции, и, как говорится, таблеточку принести, в лобик поцеловать. Это все я выполняю», — делилась артистка. Против татуировок у дочери Борисова тоже не протестует. Поэтому перед 18-летием девушка украсила себя еще парой новых.