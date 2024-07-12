Дочь Брюса Уиллиса оголила грудь перед продавщицей в магазине

The Sun: Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса оголила грудь в магазине в Лос-Анджелесе

Фото: РИА «Новости»

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур, 32-летняя модель Скаут Уиллис оголила грудь в магазине одежды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание The Sun.

Журналисты показали фото, которые сняли папарацци, заметившие переодевающуюся Уиллис. Женщина разделась прямо перед продавщицей. На всех кадрах она была в разной одежде, но всегда в одних и тех же розовых босоножках на высокой платформе.

«Дочь Брюса Уиллиса, Скаут Уиллис, облачилась в разные наряды, включая серые и черные узорчатые брюки и белую футболку», — подписали один из снимков авторы.

Ранее актриса Кристина Асмус показала откровенный снимок в соцсетях. Артистка сфотографировалась во время отдыха на Бали. Она встала около водопада в мокрой одежде. Ее блузка была полупрозрачной и обтянула все туловище. Благодаря этому можно было заметить форму груди актрисы.

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