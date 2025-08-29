Дочь блогера Оксаны Самойловой хотела сломать нос ради ринопластики

Дочь блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана, 14-летняя Лея, мечтала сломать нос, чтобы сделать пластическую операцию. Об этом супруга артиста рассказала на видео, опубликованном Telegram-каналом «Звездач» .

По словам Оксаны, девочка многократно уговаривала ее дать разрешение на хирургическое вмешательство, однако родительского согласия так и не получила.

«С 12 лет она капает мне на мозги, говорит: „Может, мне сломать нос, чтобы мы могли сделать ринопластику?“» — поделилась Самойлова.

Блогер добавила, что позволит дочери изменять внешность только после того, как ей исполнится 18 лет.

