Дочь Заворотнюк поделилась откровенным фото в купальнике на яхте | 360°

Знаменитости 18 мая 2024, 06:02 Дочь Заворотнюк поделилась откровенным фото в купальнике на яхте Дочь Анастасии Заворотнюк сфотографировалась в черном купальнике на яхте

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна показала фото в купальнике. Снимок девушка опубликовала в соцсети Instagram*.

Анна позировала на яхте, позади нее видно морскую гладь. Девушка была в слитном купальнике черного цвета с белыми полосами на декольте, темных очках и с распущенными волосами. На шее у дочери артистки был темный чокер с декоративным элементом в виде цветка.

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Ранее стало известно, что Анна Заворотнюк тайно обручилась. В микроблоге она рассказала, что встречалась с мужчиной восемь лет, а в 2022 году они расписались. При этом девушка не стала раскрывать имя избранника. Только призналась, что познакомилась с ним в Нью-Йорке.

Заворотнюк младшая объяснила, что внешность возлюбленного напоминает ей актера Райана Гослинга. Этого канадского артиста она считает идеалом мужской красоты.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.