Дочь актрисы Шевчук раскрыла причину ее смерти

«Уже третий год пошел, как мы боролись с ее лимфомой головного мозга. Это онкология. Не рак, это именно онкология», — рассказала она.

По словам дочери Шевчук, артистка стабильно плохо чувствовала себя в последнее время. Она была «поживее» лишь последние пару дней. Дату и место прощания с актрисой назовут позже.

Ирина Шевчук скончалась в возрасте 74 лет. Дочь звезды поблагодарила всех врачей за помощь.

Шевчук известна ролями в фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное Ухо», «Волчицы», «Кодекс молчания», «Женщина без прошлого» и других.