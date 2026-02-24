Умерла заслуженная артистка России Ирина Шевчук

Звезда фильма «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук умерла в 74 года

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук скончалась на 75-м году жизни. О кончине сообщила дочь звезды, актриса театра и кино Александра Афанасьева-Шевчук, в Instagram*.

«Моя душа, моя любовь, моя жизнь. Я говорю тебе „до свидания“. Мы все равно встретимся там. Третий год мы боролись с этой проклятой болезнью», — написала она.

Актриса поблагодарила за помощь всех врачей, которые лечили звезду. Подробности о заболевании она не привела. К публикации дочь артистки приложила архивный снимок матери, сделанный в юные годы.

Ирина Шевчук особенно известна по ролям в фильмах «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное ухо», «Кодекс молчания», «Волчицы», «Женщина без прошлого», «Вангелия» и другим.

