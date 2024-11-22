«До лампочки». Бортко ответил Зеленскому на лишение госнаград Украины

Приятным известием назвал российский режиссер Владимир Бортко решение украинского лидера Владимира Зеленского включить его в список известных людей, лишенных государственных наград Украины. Об этом кинодеятель заявил в комментарии 360.ru.

Он напомнил, что Зеленский давно потерял свой легитимный статус лидера соседней страны, поэтому может издавать любые указы, какие ему хочется.

«Он может издать любой указ. Даже чтобы я повесился, а я не хочу. Мне все равно, то есть до лампочки. Мне, наоборот, приятно. А как еще можно к этому относиться, даже в голову не приходит», — заявил Бортко.

С таким же безразличием встретил сообщение об указе Зеленского о лишении государственных наград российский дирижер Валерий Гергиев.

«Ничего страшного», — ответил он, комментируя 360.ru сообщение об указе Зеленского.

В подготовленный президентом список лишенных государственных наград страны вошли политики, общественные деятели и артисты, бывшие депутаты Рады, украинские чиновники и экс-руководители силовых структур — всего 34 человека. Кроме лишения государственных наград, часть из фигурантов списка подведут под санкции.