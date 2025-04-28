Дмитрий Колдун заявил, что в его личной жизни царит полная идиллия

Певец Дмитрий Колдун рассказал о гармоничных отношениях с женой в интервью Леди Mail . Супруги состоят в браке более 23 лет и воспитывают двоих детей.

Артист заявил, что его не волнует общественное мнение на тему личной жизни. Он сообщил о полной идиллии в своих отношениях и обратил внимание на важность доверия в браке.

«Мы на 100% доверяем друг другу. К тому же, я никогда не давал повода жене ревновать и не был замечен в каких-либо компрометирующих историях. <…> Я могу сутки не брать телефон и писать жене, что занят, но и это не вызовет у нее подозрений, потому что она понимает — я работаю», — отметил исполнитель.

Он также высказался по вопросу хейта в Сети. Комментаторам, переходящим границу вежливого тона, Колдун ставит строгие ограничения. Конструктивная критика принимается певцом благосклонно, но грубость и хамство незамедлительно караются блокировкой аккаунта.