Дмитриенко назвал Гагарину бабушкой и сразу извинился
Певец Ваня Дмитриенко в шутливой перепалке назвал Полину Гагарину бабушкой, но почти сразу забрал слова обратно. Видео с разговором Гагарина опубликовала в Instagram*.
Исполнители вместе участвовали в съемках музыкального проекта федерального телеканала. Гагарина ожидала увидеть Дмитриенко в доспехах, однако певец появился в одежде, которую сама артистка сравнила с бабушкиной кофтой.
«Да в смысле, я не брал вашу кофту» — пошутил Дмитриенко в ответ.
Гагарина подхватила игру и потребовала от коллеги извиниться перед камерой.
«Сволочь! Извиняйся!» — сказала певица.
Дмитриенко не стал спорить и сразу попросил прощения. После этого Гагарина обратилась к зрителям и предложила решить, как поступить с коллегой. Но в итоге исполнительница решила его простить, отметив, что он хорошо поет.
Ожидания Гагариной были связаны с сольным концертом Дмитриенко в «Лужниках». Основой шоу стала концепция средневековой сказки, поэтому на сцене артист действительно появился в образе с элементами рыцарских доспехов.
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