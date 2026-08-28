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    Дмитриенко назвал Гагарину бабушкой и сразу извинился

    Фото: РИА «Новости»

    Певец Ваня Дмитриенко в шутливой перепалке назвал Полину Гагарину бабушкой, но почти сразу забрал слова обратно. Видео с разговором Гагарина опубликовала в Instagram*.

    Исполнители вместе участвовали в съемках музыкального проекта федерального телеканала. Гагарина ожидала увидеть Дмитриенко в доспехах, однако певец появился в одежде, которую сама артистка сравнила с бабушкиной кофтой.

    «Да в смысле, я не брал вашу кофту» — пошутил Дмитриенко в ответ.

    Гагарина подхватила игру и потребовала от коллеги извиниться перед камерой.

    «Сволочь! Извиняйся!» — сказала певица.

    Дмитриенко не стал спорить и сразу попросил прощения. После этого Гагарина обратилась к зрителям и предложила решить, как поступить с коллегой. Но в итоге исполнительница решила его простить, отметив, что он хорошо поет.

    Ожидания Гагариной были связаны с сольным концертом Дмитриенко в «Лужниках». Основой шоу стала концепция средневековой сказки, поэтому на сцене артист действительно появился в образе с элементами рыцарских доспехов.

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