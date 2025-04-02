«Для меня не существует больше этой певицы». Соседов отказался слушать новые песни Пугачевой

Музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов заявил, что больше не слушает новые песни Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.
«Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы», — подчеркнул он.
Так специалист ответил на вопрос о новых композициях артистки. Недавно в СМИ появились новости о том, что Пугачева написала две песни: «Поцелуй войны» и «Мама».
Первая посвящена героям Великой Отечественной войны, вторая — матери, потерявшей сына в бою. Слова к первой композиции написал поэт Андрей Ордынец. Композитором выступил Андрей Мисин.
Глава РФПИ вынес на голосование судьбу диалога России и США
Гуманитарную помощь с пасхальным куличами отправили из Подольска в зону СВО
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 2 апреля
Коллектив из Подольска победил на всероссийском фестивале циркового искусства
ЦУР «Бизнес» помог компаниям в Химках и Лобне получить дополнительные мощности
Делегация из Мытищ посетила город-побратим Ангарск
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте