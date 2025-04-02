«Для меня не существует больше этой певицы». Соседов отказался слушать новые песни Пугачевой

Музыкальный критик, журналист и телеведущий Сергей Соседов заявил, что больше не слушает новые песни Аллы Пугачевой. Об этом он рассказал в комментарии 360.ru.

«Я не слушаю новые песни Пугачевой. Принципиально. Для меня не существует больше этой певицы», — подчеркнул он.

Так специалист ответил на вопрос о новых композициях артистки. Недавно в СМИ появились новости о том, что Пугачева написала две песни: «Поцелуй войны» и «Мама».

Первая посвящена героям Великой Отечественной войны, вторая — матери, потерявшей сына в бою. Слова к первой композиции написал поэт Андрей Ордынец. Композитором выступил Андрей Мисин.