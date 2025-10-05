Директор Успенской сообщил о ее состоянии

Любовь Успенская идет на поправку, она уже дома после операции. Подробности о состоянии певицы 360.ru рассказал ее концертный директор Александр Иваненко.

Он подтвердил, что у Успенской была сломана рука. Операция прошла в воскресенье в 09:30. Иваненко отметил, что врачи проделали ювелирную работу.

«Все хорошо прошло, мы очень благодарны нашим российским врачам. Они просто совершили чудеса, и певица, как ни странно, уже дома. <… > Идет на восстановление», — сообщил директор.

Иваненко добавил, что перенесли концерт только в Екатеринбурге, несмотря на то, что СМИ писали об отмене всех концертов. Концертный директор отметил, что ни он, ни певица не хотели афишировать проблемы со здоровьем, но информация просочилась в прессу.

«Самое главное, что она здорова. В самое ближайшее время она уже будет в строю», — резюмировал Иваненко.

О переломе СМИ сообщили 3 октября. Выступление в Екатеринбурге пришлось отменить.