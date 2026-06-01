Директор Сергея Жукова опроверг запрет артисту на выезд за границу из-за долга

В СМИ появилась информация, что фронтмену группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову якобы ограничили выезд из России из-за задолженности перед налоговой службой. Директор певца Петро Шекшеев опроверг эти слухи, сообщив РИА «Новости» , что у артиста нет долгов перед ФНС.

«Никакой задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС) нет. Это просто очередной счет, который, к слову, уже оплачен», — пояснил Шекшеев.

Директор артиста добавил, что 1 июня ФНС выставила всем индивидуальным предпринимателям авансовые платежи по налогам за третий квартал. ИП могут оплатить их в течение месяца. Жуков уже это сделал.

До этого издание Super.ru сообщило, что у лидера группы «Руки Вверх!» якобы образовалась налоговая задолженность в размере 524 469 рублей, поэтому ему ограничили выезд за границу.

