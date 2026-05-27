Певец Сергей Жуков рассказал, что любит летом проводить время на семейной ферме

Несмотря на то что многие российские звезды предпочитают проводить лето за границей, есть и те, кто выбирает родной край для отдыха. Певец и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал Общественной Службе Новостей , как он проводит отпуск и почему не ездит на иностранные курорты.

Жуков сообщил, что предстоящее лето обещает быть жарким.

«Во-первых, мы готовимся к выпуску нового альбома. Во-вторых, у нас есть семейная ферма, которая заменит любой курорт. Туда мы отправляемся всей семьей, чтобы кататься на квадроцикле, собирать ягоды и фрукты, ловить рыбу, посещать наших питомцев. Что, скажите мне, может быть лучше?» — сказал исполнитель.

Певец считает, что в России много красивых мест, которые остаются неизведанными для многих людей. Он предпочитает отдыхать дома, а не за границей.