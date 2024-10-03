Директор «Ленкома» Марк Варшавер попал в больницу

Директора театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера экстренно госпитализировали с пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

«Врачи оценивают состояние театрального деятеля, как средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

По информации «112», Варшавер слегка простыл под кондиционером, но потом его состояние ухудшилось. Потребовалась госпитализация. Официальной информации пока не поступало.

В феврале Варшавер уже попадал в больницу. Врачи после обследования диагностировали у директора театра двустороннюю пневмонию и бронхит, его состояние оценили как средней тяжести.