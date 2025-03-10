Директор Долиной рассказал о ее состоянии после новостей о серьезной травме

Директор Долиной не подтвердил данные о травме сухожилия у певицы

Директор Ларисы Долиной Евгений в беседе с 360.ru не стал подтверждать информацию о ее экстренном обращении за медицинской помощью. По словам представителя народной артистки России, у звезды не было жалоб на состояние.

«Ничего об этом не слышал. Она нормально себя чувствует», — сказал он.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о травме сухожилия, которую 69-летняя певица получила на фоне чрезмерно насыщенного рабочего графика. Долина обратилась к врачам с сильными болями, она почти не могла шевелить рукой. Звезде предстоит пройти комплекс специальной лечебной физкультуры.

Несмотря на это, отменять гастроли по стране артистка не стала. Недавно она побывала на светском мероприятии и угодила в скандал. Поклонников удивило странное поведение и грубое заявление исполнительницы хита «Погода в доме».