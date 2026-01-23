Директор Антонова опроверг слухи о прекращении певцом концертной деятельности

Арт-директор народного артиста России Юрия Антонова Олег Давыдов опроверг сведения о том, что певец якобы прекращает свою концертную деятельность по состоянию здоровья. Об этом он заявил в беседе с ТАСС .

«Не соответствует [действительности]», — сказал он.

До этого в Сети появились данные, что Антонов перестанет выступать с концертами из-за плохого самочувствия.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев назвал Антонова самым богатым российским певцом. По его словам, артист еще со времен СССР выстраивал отношения с авторским сообществом, тогда он был на пике популярности. В тот период исполнитель мог заработать внушительное состояние. Кроме того, в нынешнее время он тоже неплохо зарабатывает благодаря шлягерам.

Также в списке обеспеченных артистов оказались Сергей Шнуров, Сергей Жуков и Григорий Лепс.