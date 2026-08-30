Дина Аверина и Дмитрий Соловьев сообщили о рождении сына

Молодой отец написал, что ребенок родился в 05:17 в субботу, 29 августа.

«Счастье — это лишь крупица во всей вселенной, что не сравнится с тем, что мы сейчас чувствуем и испытываем с каждым его вздохом, с каждым первым движением маленьких пальчиков, с каждым сладким почавкиванием и милейшим звуком», — признался Соловьев.

Фигурист опубликовал кадры с сыном. Роды были партнерскими.

Для Авериной сын стал первенцем, а Соловьев уже второй раз стал отцом. В юности он был женат на фигуристке Екатерине Лобановой, которая родила ему сына в 2010 году.

Ранее Илья Авербух опроверг слухи о новой беременности Елизаветы Арзамасовой.