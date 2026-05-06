Диму Билана заподозрили в анорексии из-за новых фотографий

Поклонники Димы Билана испугались за здоровье певца из-за его новых фотографий. Об этом сообщил Super.ru .

Артист опубликовал фото с отдыха на курорте. Многие сочли его слишком худым и решили, что он голодает. Некоторые даже посоветовали Билану подкачаться.

Однако нашлись и те, кто считает, что такой образ 44-летнему музыканту к лицу.

Ранее Билан признался, что везде ходит с охраной, которую называет помощниками. Такие меры предосторожности связаны с тем, что артиста преследуют сталкеры. Он рассказал, что часто мечтает об уединении, но у него нет такой возможности. При этом он старается сам отвечать поклонникам в интернете.

Кроме того, он выставил на продажу дом в коттеджном поселке в Подмосковье, объяснив это тем, что хочет переехать поближе к МКАД. Стоимость объекта оценивается в 250 миллионов рублей.